إسلام آباد 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم مقتل 11 عاملاً بعد اختطافهم من منجم للفحم في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان، وتبنى تنظيم داعش الإرهابي المسؤولية.وتابعت تطورات فيروس كورونا في باكستان، ومساعي الحكومة الباكستانية لسرعة توفير اللقاح المضاد لهذا الفيروس.وأخبرت الصحف عن دراسة الحكومة الباكستانية إعادة فتح المدارس والمصالح التعليمية على مراحل اعتباراً من الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري.وعرجت على التحديات التي تواجهها باكستان بسبب التغيرات المناخية وأثرها في القطاع الزراعي وغيرها من القطاعات الحيوية.وسلطت الضوء على مقتل ستة أشخاص بينهم قيادي بارز من حركة طالبان المسلحة جراء انفجار عبوة ناسفة في إقليم فارياب شمال أفغانستان.وتناقلت صحف باكستان أنباء سقوط عشرات القتلى من المدنيين في هجمات شنها مسلحون على قريتين في النيجر، ومقتل جنديين فرنسيين جراء هجوم بعبوة ناسفة في مالي.// انتهى //11:26ت م0027