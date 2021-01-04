الرياض 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسعقدت اللجنة التوجيهية للمرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، اجتماعها الـ 11 عن بُعد برئاسة معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين، وبحضور أعضاء اللجنة، معالي رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبد الله الجعويني، ومدير عام قطاع المرصد الوطني للعمل الدكتور محمد بن سعيد القحطاني، وممثلي الجهات.وجرى خلال الاجتماع استعراض جدول أعمال اللجنة التوجيهية، التي تضم مجموعة من المواضيع المتنوعة، التي كان منها مناقشة ما تم بشأن المؤتمر العلمي الأول لبحوث ودراسات ومؤشرات سوق العمل، الذي يراد منه أن يكون منصة دورية لتشجيع الباحثين ونشر الأبحاث والدراسات المتخصصة في متغيرات ومؤشرات سوق العمل، بالإضافة إلى اعتماد أسماء اللجنة العلمية للمرصد الوطني للعمل، التي تعنى باقتراح ومتابعة وتحكيم الأبحاث والدراسات التي ينفذها المرصد.واستعرضت اللجنة المؤشرات الجديدة المعتمدة والمطورة حديثاً من قبل المرصد الوطني للعمل كمؤشرات خريجي 2019م والتحاقهم في سوق العمل حتى شهر أكتوبر 2020م بالإضافة إلى مؤشرات القطاع الحكومي المدني، حيث اطلع المجتمعون على تفاصيل مبادرة تفعيل دور المرصد الوطني للعمل والمنبثقة من الإستراتيجية الجديدة للصندوق، التي تهدف إلى أن يكون المرصد الوطني للعمل المصدر الرئيس والموثوق لتقارير ومؤشرات ودراسات وبيانات سوق العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية.وبحثت اللجنةُ خلال الاجتماع الموضوعاتِ المدرجة على جدول أعمالها وتم اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.// انتهى //11:30ت م0029