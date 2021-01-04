جيزان 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات أبو عريش ، وأحد المسارحة ، و الحرث ، و الداير بني مالك ، و الريث ، و الطوال ، و العارضة ، و العيدابي ، و صامطة ، و ضمد ، و فيفا ، وهروب، و المناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 9 مساءً.// انتهى //11:36ت م0030