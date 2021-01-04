الرباط 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واستابعت الصحفُ المغربية الصادرة اليوم الترتيباتِ الجاريةَ بالمغرب لإطلاق حملة وطنية واسعة وغير مسبوقة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، لافتة الانتباه إلى أن اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بالتطعيم ستتخذ قرارها النهائي قريباً لترخيص للقاح "أسترازينيكا" بالمغرب.وأخبرت الصحفُ عن الزيارة التي من المنتظر أن يقوم بها كاتب الدولة الأمريكي المساعد المكلف بشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر للرباط ، بعد زيارته للأردن، مشيرة إلى أن الزيارة ستخصص لبحث تعزيز التعاون مع المغرب في المجالين الاقتصادي والأمني.وفي الشأن الفلسطيني تناقلت الصحفُ ترحيبَ الرئيس محمود عباس بدعوة المصالحة وإنهاء الانقسام التي بعثتها حركة حماس إلى حركة فتح، وقرار الرئيس الفلسطيني عقد اجتماع مع رئيس لجنة الانتخابات لبحث إصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات العامة.وتناقلت الصحفُ إعلانَ الخارجية الأمريكية، عن خياراتها الأمنية في أفغانستان، وتأكيد وزير الخارجية مايك بومبيو، أن مهمة بلاده هي القضاء على تنظيم القاعدة، والتهديدات الأخرى التي تستهدف الولايات المتحدة.// انتهى //11:42ت م0031