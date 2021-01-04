أبهـا 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة , والحرجة , والمجاردة , والنماص , وبلقرن , وتنومة , وخميس مشيط , ورجال ألمع , وسراة عبيدة , وظهران الجنوب ومحايل، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 9 مساءً.// انتهى //12:29ت م0036