عرعر 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسأنشأت جامعة الحدود الشمالية 55065 ألف جلسة افتراضية عبر نظام الفصول الافتراضية للطلبة خلال الفصل الدراسي الأول بلغ أعداد الحاضرين فيها بدون تكرار 1114368 طالبًا وطالبة.وأوضحت جامعة الحدود الشمالية أنه استفاد من الفصول الافتراضية خلال الفصل الدراسي الأول نحو 15691 طالبًا وطالبة بمقررات إجمالية بلغت 4138 مقررًا, مشيرًا إلى أن الْمِلَفّات المستعرضة وصلت إلى 93249 مِلَفًّا وأكثر من 59 ألف لوح للنِّقَاش, فيما شهدت الدورات التعليمية عن بعد 73 دورة تعليمية للطلاب, فيما بلغت إحصائيات الاختبارات النهائية 3481 اختبارا ، انعقد منها 1219 اختبارا حضوريا و2241 اختبارا إلكترونيا .// انتهى //12:50ت م0038