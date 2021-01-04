تونس 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واستناقلت الصحفُ التونسية الصادرة اليوم تحذيرَ بعض الأطباء التونسيين من انفجار وبائي في محافظة صفاقس بسبب انتشار فیروس كورونا بین المواطنین، مطالبين الدولة بالتدخل لمواجهة الأزمة قبل استفحالھا إذ شهدت المحافظة خلال الأیام القلیلة الماضیة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الْوَفَیات والإصابات بالفیروس حیث بلغ إجمالي الوَفَیَات فيها 318 وفاة منذ بداية ظهور الفيروس.واستعرضت صحف الاثنين الأحداث التي شهدتها ليبيا خلال العام الماضي والذي شهد مطلعه حراكًا دبلوماسيًا قادته المستشارة الألمانية ووزير خارجيتها من أجل تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا حيث استمع مجلس الأمن الدولي إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا في منتصف يناير 2020 الذي قدم تشخيصًا دقيقًا للمشهد السياسي والعسكري في ليبيا .وألقت الضوء على إعلان الصليب الأحمر اللبناني إصابة أكثر من عشرة أشخاص في لبنان إثر وقوع انفجار في مستودع لتخزين قوارير الغاز في منطقة الهرمل المتاخمة للحدود مع سوريا ، والتي تضم هذه المنطقة عدة معابر حدودية غير قانونية.واهتمت صحف تونس بإعلان منظمة الصحة العالمية أن هناك بوادرَ للانتصار على فيروس كورونا خلال هذا العام، شريطة الالتزام بالإجراءات الوقاية .// انتهى //12:53ت م0039