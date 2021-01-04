الدمام 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسأنهت أمانة الشرقية استعداداتها لاستقبال المتنزهين والزوار في محافظة القطيف خلال إجازة منتصف العام الدراسي 1442هـ، وذلك بتجهيز وتهيئة الحدائق والواجهات البحرية والمتنزهات والمواقع السياحية والمناطق التراثية في المحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة.وأوضحت الأمانة أن إجازة منتصف العام تتزامن مع تحسن الأجواء الشتوية في المنطقة ،الأمر الذي يحفز المتنزهين والزوار على زيارة جميع المواقع الترفيهية والسياحية في المحافظة، مشيرة إلى أن عدد زوار الواجهات البحرية في محافظة القطيف بلغ أكثر من 120 ألف زائر من داخل المحافظة وخارجها منذ منتصف ديسمبر الماضي 2020م.وأشارت الأمانة إلى أن الواجهة البحرية بالمحافظة تضم العديد من المواقع الترفيهية وألعاب الأطفال والخِدْمات العامة إضافة إلى البيت التراثي الذي يتكون من مطعم شعبي ومواقع للأسر المنتجة والحرفيين، منوهة إلى أنه تم تخصيص المواقع الاستثمارية المتنوعة للتأجير بمساحات وأنشطة مختلفة تتناسب مع طبيعة المواقع.ووجهت أمانةُ الشرقية بلدياتِ محافظة القطيف بتعزيز جهودها في جميع المواقع وسرعة معالجة أي ملاحظات في حينها، ومتابعة خطة النظافة والوقاية الصحية وتقديم أفضل خدمة ممكنة للأهالي والمصطافين، مهيبة بالجميع الاستمتاع بالأماكن العامة والمتنزهات وعدم العبث بالممتلكات العامة والتقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.//انتهى//13:10ت م0044