الكويت 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 9ر9 نِقَاط ليبلغ مستوى 07ر5536 نقطة بنسبة هبوط بلغت 18ر0 % .وجرى تداول كمية أسهم بلغت 13ر234 مليون سهم تمت عبر 8393 صفقة نقدية بقيمة 6ر30 مليون دينار كويتي .وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 2ر8 نِقَاط ليبلغ مستوى 66ر4560 نقطة بنسبة صعود بلغت 18ر0 %من خلال كمية أسهم بلغت 8ر179 مليون سهم تمت عبر 4277 صفقة نقدية بقيمة 2ر9 ملايين دينار .كما انخفض مؤشر السوق الأول 7ر18 نقطة ليبلغ مستوى 33ر6032 نقطة بنسبة هبوط بلغت 31ر0 %من خلال كمية أسهم بلغت 3ر54 مليون سهم تمت عبر 4116 صفقة بقيمة 3ر21 مليون دينار .// انتهى //13:16ت م0046