حائل 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم رئيس مجلس إدارة نادي جبة عبد الله الأسمر الشمري وأعضاء مجلس الإدارة بعد اعتماد إدارة النادي الجديدة.ونوه سمو نائب أمير منطقة حائل خلال الاستقبال بدعم القيادة الحكيمة للأندية الرياضية بمتابعة من سمو وزير الرياضة، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به الأندية الرياضية لخدمة الشباب، حاثاً على مضاعفة الجهود لتحقيق الرقي للنادي وخدمة شباب المنطقة.من جهته أعرب رئيس نادي جبة عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم المستمر لأندية المنطقة، مؤكداً حرصه وأعضاء مجلس الإدارة على النهوض بالنادي ورعاية ودعم المواهب.// انتهى //13:18ت م0048