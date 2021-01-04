الجزائر 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسركزت الصحفُ الجزائرية الصادرة اليوم على اجتماع مجلس الوزراء تحت رئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، مبرزة أن الرئيس أسدى توجيهات لوزراء قطاعات بتحسين أدائهم والتعجيل بإيجاد حلول لانشغالات المواطنين، لاسيما في ما يتعلق بالحملة الوطنية للتطعيم ضد وباء فيروس كورونا التي يقرر أن تنطلق هذا الشهر.وأخبرت عن إعلان للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أن تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، والمؤلفة من 18 عضوًا سيعكفون على وضع حلول للمسائل العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة.وتناولت تطورات مِلَفّ سد النهضة الإثيوبي، مشيرة إلى إعلان وزير الري والمياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي، أمس، الانتهاء من بناء 78 بالمئة من السد، وذلك عشية بدء المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان بشأن التعبئة والتشغيل اليوم، بحضور مراقبين وخبراء في الاتحاد الإفريقي.وتابعت صحفُ الجزائر الوضعَ الأمني في النيجر، مفيدة بارتفاع حصيلة قتلى هجومينِ مسلحينِ على قريتي "تشوما بانغو" و"زاروماداري" في غرب البلاد إلى مئة شخص، في مرحلة تشهد فيها انتخابات رئاسية.// انتهى //13:20ت م0050