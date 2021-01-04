عام / منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجومين على قريتين في شمال غرب النيجر
الاثنين 1442/5/20 هـ الموافق 2021/01/04 م واس
جدة 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واس
أعربت الأمانةُ العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للهجومين اللذين استهدفا قريتي تشومبانغو وزرومداريا شمال غرب النيجر ، وتسببا في مقتل مئات المدنيين الأبرياء وإصابة العشرات بجراح .
وأكد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إدانته القاطعة للهجومين، موضحاً أن مرتكبيهما هم أعداء السلام في منطقة الساحل برمتها .
وتقدم معاليه بخالص تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة النيجر، راجياً عاجل الشفاء للجرحى .
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، تضامنه مع حكومة النيجر، وتأكيده لموقفه الرافض لجميع أشكال ومظاهر الإرهاب والتطرف العنيف.
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