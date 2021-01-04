جدة 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسأعربت الأمانةُ العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للهجومين اللذين استهدفا قريتي تشومبانغو وزرومداريا شمال غرب النيجر ، وتسببا في مقتل مئات المدنيين الأبرياء وإصابة العشرات بجراح .وأكد معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إدانته القاطعة للهجومين، موضحاً أن مرتكبيهما هم أعداء السلام في منطقة الساحل برمتها .وتقدم معاليه بخالص تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة النيجر، راجياً عاجل الشفاء للجرحى .وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، تضامنه مع حكومة النيجر، وتأكيده لموقفه الرافض لجميع أشكال ومظاهر الإرهاب والتطرف العنيف.// انتهى //14:01ت م0064