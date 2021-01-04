سكاكا 20 جمادي الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2020 م واسقدم صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تعازيَه للمستشار بوكالة الإمارة للشؤون الأمنية بالإمارة خالد بن شريدة الرويلي في وفاة شقيقه فيصل رحمه الله.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بالرويلي، داعيًا للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.من جهته أعرب الرويلي باسمه ونيابة عن أسرته عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تُجَاه مصابهم، داعين الله أن يحفظه ويجزيه خير الجزاء.// انتهى //14:22ت م0067