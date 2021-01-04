بريدة 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واساستقبل صاحبُ السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم سفيرَ جمهورية طاجيكستان لدى المملكة أكرم كريمي.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأكد سموه عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتعاون في مختلف المجالات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان، متمنياً التقدم والازدهار لطاجيكستان حكومة وشعباً‪.من جهته أشاد السفير كريمي بالتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات.// انتهى //14:22ت م0068