بريدة 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واساستقبل صاحبُ السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه، بحضور مدير التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن اليوم، منى بنت محمد التويجري بمناسبة تكليفها مساعداً لمدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني لتدريب البنات بمنطقة القصيم.ونوه سموه بالدور الذي تقوم به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مجالات التدريب والإسهام في تقديم احتياجات سوق العمل من الكوادر الوطنية من الشباب والفتيات في مختلف المجالات التي تخدم الوطن، مؤكداً أن الخطوات متواصلة نحو تمكين شقائق الرجال بالمنطقة للعمل والسعي معاً لنهضة المنطقة وتنميتها.من جانبه، ثمن المذن دعم سمو أمير القصيم غير المحدود للتدريب التقني والمهني بالمنطقة .// انتهى //14:29ت م0070