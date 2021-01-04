أبها 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسأعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة شؤون الطلاب انطلاق مسابقة " شاعر الجامعة " في مجال " الشعر العربي الفصيح ", التي تستهدف طلاب الجامعة وطالباتها.وأوضح عميد عمادة شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور عبدالله آل عضيد أن المسابقة تهدف إلى الحفاظ على اللغة العربية الفصحى، واكتشاف المواهب الشعرية ودعمها، وتحفيز الطلاب الموهوبين وتنمية إبداعهم، إضافة إلى تكريم الطلاب الشعراء المتميزين في مجال الإبداع، والارتقاء بمستوى تلقي الشعر العربي.ودعت العمادةُ الراغبينَ في المشاركة إلى التسجيل وتعبئة النموذج من خلال الدخول على الرابط https://cutt.us/gVwWN , كما حددت العمادة آخر موعد لاستقبال المشاركات يوم الأحد المقبل.// انتهى //14:31ت م0071