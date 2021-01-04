ابوجا 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسعَدَّ الرئيس النيجيري محمد بوهاري أن حادثة مقتل أكثر من 100 شخص في النيجر على أيدي مسلحين على الحدود مع مالي، دعوة صريحة لاتخاذ إجراء موحد من جانب القادة الأفارقة ضد الإرهاب.وأكد في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء النيجيرية أن المنطقة تواجه تحدياتٍ أمنيةً خطيرة في ظل حملة شريرة يقوم بها الإرهابيون في منطقة الساحل للقيام بعمليات عنف عشوائية، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب اتخاذ عمل موحد يساعد في هزيمة "أعداء الإنسانية".وشدد على أن الإرهاب أصبح حاليا مثل طاعون يمكن أن ينتشر في أي وقت ما لم يتم اتخاذ إجراء موحد ضدهن، مؤكداً أن حالة عدم الاستقرار في جزء من أفريقيا كان لها انعكاساتها على أمن المناطق الأخرى.// انتهى //14:43ت م0077