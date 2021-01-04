الدمام 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسوقّع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، بمقر الأمانة، اتفاقية تعاون مع المدير التنفيذي لمركز بناء الأسر المنتجة "جنى" محمود محمد الشامي، لتمكين الأسر ودعم توطين المهن وتأهيل السيدات من رائدات الأعمال صاحبات المشاريع الصغيرة في صُنع فرص عمل ذاتية؛ لترسيخ ثقافة العمل الحر والإنتاج وتمكين المجتمع في دعم الاقتصاد الوطني.وتضمنت الاتفاقية تفعيل (60) منفذا تسويقيا كمرحلة أولى ليستفيد منها 60 أسرة، من الأسر المنتجة بحي بدر بغرب الدمام، والذي يقوم على إدارته والإشراف عليه مركز بناء الأسر المنتجة "جنى" بدعم من بنك التنمية الاجتماعية.وأكّد المهندس الجبير حرص الأمانة على تفعيل مثل هذه المبادرات المجتمعية التي تخدم الأسر المنتجة، والتي من شأنها أن تنهض بمستوى المشاريع الصغيرة، وتحويلها من الرعوية إلى التنموية، وإحداث نقلة نوعية في قطاع الأعمال الجديد، حيث تُمثّل هذه المبادرة تنظيم عمل الأسر المنتجة في الأماكن المخصصة لها بطريقة حضارية، مع إيجاد بيئة عمل مناسبة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية؛ لتحفيزهم على العمل وزيادة الإنتاج.من جانبه أشار الشامي إلى أن المركز وبنك التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية يسعى إلى ممارسة نشاط العمل التنموي لدعم المشاريع الصغيرة، وتوفير فرص العمل لهم، لافتاً النظر إلى أن المركز يسعى أيضا خلال خمس سنوات لتشغيل (800) أسرة، حيث أن هذه المبادرة انطلقت بالتنسيق مع الأمانة من المنطقة الشرقية لتشمل مناطق المملكة كافة.// انتهى //14:45ت م0078