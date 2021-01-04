الطوال 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة الطوال خلال الأسبوع الماضي 66 جولة رقابية على المولات والأسواق والمطاعم والمحلات التجارية لضمان التزام المنشآت التجارية بتطبيق الاحترازات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا .وأوضح رئيس بلدية محافظة الطوال المهندس أحمد بن محمد الأحوس، أن الفرق الرقابية قامت خلال تلك الجولات بتطهير وتعقيم 124 موقعاً ، ورصدت عدداً من المخالفات ، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين .وأكد أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة ، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة، مشددًا على أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات والعقوبات بحق أي منشأة مخالفة .// انتهى //15:12ت م0096