تبوك 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على تقرير مفصل عن المشروعات المعتمدة لأمانة المنطقة والبلديات التابعة لها في ميزانية هذا العام.وناقش سموه خلال استقباله في مكتبه اليوم أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ، سير العمل في المشروعات التي تنفذها الأمانة والبلديات التابعة لها، ونسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها, ووجه سموه بإنجاز المشروعات في أوقاتها المحددة.ونوه الأمير فهد بن سلطان بالجهود التي يبذلها القائمون بأمانة منطقة تبوك، مشيداً بما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة.من جهته نوه المهندس آل محفوظ بما تحظى به مشروعات الأمانة بالمنطقة من متابعة واهتمام من سموه.حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.// انتهى //15:24ت م0097