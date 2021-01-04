أبوظبي 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية اليوم رئيس جمهورية المالديف إبراهيم محمد صالح الذي يزور الدولة حاليا.وبحث الجانبان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً، بالاضافة إلى مستجدات جائحة "كورونا" في البلدين والعالم، والإجراءات المتخذة في التصدي لها.// انتهى //15:56ت م0105