الرياض 20 جمادى الأولى1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسعقدت الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين اجتماعها الرابع للدورة الثالثة، برئاسة معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقر الديوان العام للمحاسبة في الرياض.واستعرض المدير التنفيذي للجمعية عبدالله بن صالح الشبيلي توصيات الاجتماع السابق للمجلس والأعمال القائمة، بالإضافة إلى جدول أعمال الجمعية للفترة المستقبلية.كما تداول المجلس البنود المعروضة على جدول الأعمال، والتي صدر عنها عدد من القرارات من شأنها تعزيز أعمال الجمعية، بالإضافة إلى الموافقة على المواعيد المقترحة للمؤتمر السنوي للمراجعين الداخليين للعام 2021م، وكلّف المجلس المدير التنفيذي للبدء بالأعمال اللازمة حيال ذلك.وفي ختام الاجتماع قدم الشبيلي الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور حسام العنقري، ولأعضاء مجلس الإدارة على متابعتهم الدائمة والمستمرة لأعمال الجمعية.// انتهى //15:57ت م0107