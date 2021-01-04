بروكسل 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسأكد الاتحاد الأوروبي التزامه بمواكبة جميع جهود الأمم المتحدة في ليبيا والمساعدة على تنفيذ مختلف بنود وتوصيات مؤتمر برلين.وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل : إن الاتحاد مستعد للعمل في ليبيا في إطار الأمم المتحدة ولكنه لم يتلقى أي تقرير أو بيانات من الأمين العام للمنظمة الدولية بشان نشر أي قوات دولية أو أوروبية في هذا البلد .// انتهى //15:58ت م0108