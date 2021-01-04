الرياض 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسأصدر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات نشرته البريدية الشهرية لشهر ديسمبر المنصرم .وتضمنت النشرة العديد من الموضوعات الصحفية، منها خبر عن العدد الأول من مجلة دراسات الوثائق العلمية المحكمة، والتي تصدر بشكل نصف سنوي من المركز ، حيث تعد المجلة باكورة الإنتاج العلمي للمركز لنشر الأبحاث العلمية وتبادل الأفكار والرؤى والتجارب في المجال الوثائقي .كما تضمنت النشرة العديد من التقارير والأخبار والإحصائيات، منها فهرسة 135 وثيقة، والمسح الضوئي 1268 وثيقة، وأحدث الإيداعات بالمركز الوطني للوثائق والمحفوظات .// انتهى //16:01ت م0110