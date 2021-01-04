ثقافي / المركز الوطني للوثائق والمحفوظات يصدر نشرته البريدية لشهر ديسبمر
الاثنين 1442/5/20 هـ الموافق 2021/01/04 م واس
الرياض 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واس
أصدر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات نشرته البريدية الشهرية لشهر ديسمبر المنصرم .
وتضمنت النشرة العديد من الموضوعات الصحفية، منها خبر عن العدد الأول من مجلة دراسات الوثائق العلمية المحكمة، والتي تصدر بشكل نصف سنوي من المركز ، حيث تعد المجلة باكورة الإنتاج العلمي للمركز لنشر الأبحاث العلمية وتبادل الأفكار والرؤى والتجارب في المجال الوثائقي .
كما تضمنت النشرة العديد من التقارير والأخبار والإحصائيات، منها فهرسة 135 وثيقة، والمسح الضوئي 1268 وثيقة، وأحدث الإيداعات بالمركز الوطني للوثائق والمحفوظات .
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