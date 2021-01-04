رام الله 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 20 وفاة و 1009 إصابات جديدة بكورونا و1413 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 87.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 113 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.// انتهى //16:44ت م0112