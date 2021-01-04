بيت لحم - نابلس 20جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مواطنين فلسطينيين بيت لحم و نابلس .وأفادت مصادر أمنية في بيت لحم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الرحمن سعيد العروج ، بعد دهم منزل والده وتفتيشه في بلدة جناتة شرق بيت لحم.وعلى صعيد آخر، قالت مصادر أمنية في نابلس إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، المواطن علاء أبو شمط، عقب دهم منزله وتفتيشه خلال مداهمتها عددا من المنازل في مدينة نابلس.// انتهى //16:49ت م0113