القدس المحتلة 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولة استفزازية، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.// انتهى //16:50ت م0114