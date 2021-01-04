سياسي / مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى" وينفذون جولات استفزازية
الاثنين 1442/5/20 هـ الموافق 2021/01/04 م واس
القدس المحتلة 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واس
اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولة استفزازية، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.
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16:50ت م
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