لندن 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسحذّر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من أسابيع صعبة قادمة في ظل استمرار ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء البلاد المختلفة .وأوضح جونسون في تصريح صحفي اليوم، أنه من المرجح جداً أن تتخذ الحكومة إجراءات إضافية أكثر تشدداً خلال الأيام القادمة لمواجهة انتشار المرض، مشيراً إلى أنه من المبكر الحكم على دور اللقاحات الجديدة في الحد من انتشار الفيروس .ويأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، ببدء عملية التطعيم بلقاح "أوكسفورد-أسترازينيكا" الذي طورته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، واصفا الخطوة بأنها ستكون طريق الخلاص طويل الأمد من الجائحة .// انتهى //17:02ت م0117