الخرطوم 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسالتقى وزير الخارجية السوداني عمر قمرالدين اليوم، سفير دولة الاتحاد السويسري لدى السودان كريستيان وينتر.وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وعلى رأسها القطاع المالي وإصلاح القطاع المصرفي السوداني والاستفادة من التجربة السويسرية ودعمها الفني للتدريب في هذا المجال لمحاربة الفساد وغسيل الأموال واسترداد الأصول، بالإضافة إلى الشراكة في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك بالتعاون مع الدول الأوروبية الأخرى.// انتهى //17:18ت م0120