القاهرة 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، حيث بلغ رأس المال السوقي للأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 4ر653 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت نحو 3ر1 مليار جنيه.وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس30" بنسبة 29ر0 % ليبلغ مستوى 78ر10813 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 8ر0 % ليبلغ مستوى 51ر2143 نقطة، ووهبط مؤشر "إيجي اكس100" الأوسع نطاقا نحو 7ر0 % ليبلغ مستوى 85ر3096 نقطة.// انتهى //17:21ت م0121