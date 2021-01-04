الدمام 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم ، بالرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي، يرافقه المدير العام للتعليم بالهيئة الدكتور علي عسيري ومدير إدارة التعليم العام بالهيئة الدكتور سعد الحربي ، ومدير الكلية الجامعية بالهيئة الدكتور فادي الفياض ، بعد تسجيل مدينة الجبيل "أول مدينة تعلم" في المملكة.وبين سموه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- حريصة على تعزيز مسيرة التعليم، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لاستمرارية التعليم، وتمكين القدرات البشرية وتطويرها، واستمرارية التعليم والتدريب رغم كل الظروف، ودمج التقنية في ذلك، وابتكار البرامج التي تحقق هذه الغاية .وأكد سموه ضرورة مواصلة العمل على استثمار القدرات البشرية وتطويرها، وتحسين التجربة التعليمية بمشاركة أصحاب المصلحة، مشيداً سموه بجهود الهيئة ومنسوبيها في قطاع التعليم متمنياً لهم التوفيق.من جانبه قدم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل مصطفى المهدي شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه "حفظهما الله" ، على الدعم والتوجيهات الكريمة، مشيراً أن الهيئة تفتخر بهذا الانجاز، الذي يؤكد دعم حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- للتعليم وما تتميز به الجبيل الصناعية من بنية تحتية عالية ومصادر تعليمية متنوعة .// انتهى //17:28ت م0122