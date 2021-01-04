الرباض 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واستنظم أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات غداً الثلاثاء لقاءً بعنوان (الروابط الأسرية وأثرها في وقاية الأبناء من ‫المخدرات)، يلقيه مدير مركز الدراسات والبحوث بكلية الملك خالد العسكرية الدكتور خالد السبيت وذلك عبر الاتصال المرئي.ويهدف اللقاء إلى حماية الأسرة من خلال رفع الوعي بخطورة المخدرات والمؤثرات العقلية، وشرح سبل الحماية والوقاية منها.ودعت أمانة اللجنة الجميع إلى الاستفادة من اللقاء، وذلك بالحضور من خلال الرابط: ‏https://us02web.zoom.us/j/87938054857?pwd=ZS9PMTBYcXJuZDErZTh4N0dJLzlRQT09.// انتهى //17:51ت م0123