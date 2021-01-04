جدة 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واستحتفل الخطوط السعودية يوم غد باليوم العالـمي للغة برايل , وذلك في إطار التزامها بإتاحة مختلف الخدمات والـمنتجات على متن الطائرة لجميع فئات الضيوف الذين يعانون من إعاقات بصرية.وكانت الخطوط السعودية قد احتلت في العام 2015م الصدارة على مستوى العالم كأول ناقل جوِّي يقدِّم دليل طيران شامل بلغة برايل للركاب الـمكفوفين والـمعاقين بصرياً.وتعمل كوادر الخطوط السعودية عالية التدريب والتأهيل على توفير كل الخدمات التي تجعل تجربة سفر ذوي الإعاقة أسهل وأكثر انسيابية، بما في ذلك الـمصاعد والوجبات وقوائم الطعام الخاصة، وإجراءات السلامة، والـمجلات الـمطبوعة بلغة برايل، إضافة إلى خيارات الـمأكولات والترفيه الجوِّي التي تناسب الضيوف الذين يتطلَّعون إلى هذه الخدمات.وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوِّي الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي : "نحن حريصون على الاحتفاء بجميع ضيوفنا الكرام، وتزويدهم بنطاقٍ واسع ومتنوِّع من الخدمات، ووسائل الراحة، والدعم، ونعتز بأننا نبذل قُصارى جهودنا لتوفير تجربة سفر مريحة وممتعة في مختلف مراحل الرحلة".// انتهى //18:32ت م0135