سياسي / النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني يستقبل رئيس المخابرات العامة المصرية
الاثنين 1442/5/20 هـ الموافق 2021/01/04 م واس
الخرطوم 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واس
استقبل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو-حميدتى- بمكتبه اليوم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل الذي يزور الخرطوم حاليا.
وبحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.
// انتهى //
18:32ت م
0136