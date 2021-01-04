الخرطوم 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واساستقبل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو-حميدتى- بمكتبه اليوم رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل الذي يزور الخرطوم حاليا.وبحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.// انتهى //18:32ت م0136