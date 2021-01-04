إسلام آباد 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسأدانت باكستان بشدة الهجمات الإرهابية في قريتي تشومبانغو وزارومداري الحدوديتين في منطقة تيلابيري بالنيجر، التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من الأبرياء.وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم أن باكستان تقف جنباً إلى جنب مع حكومة النيجر وشعبها، وتشاركهم التعازي والمواساة إزاء هذه الأعمال الإرهابية الجبانة.وأضاف أن باكستان تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وتؤكد دعمها القوي وتضامنها مع النيجر حكومة وشعبا في ساعة الحزن والأسى.// انتهى //18:34ت م0137