بيروت 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.47%، أي ما يعادل نقطتين، ليغلق عند مستوى 652.89 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 9 آلاف و955 سهماً، بقيمة 176 ألفاً و687 دولاراً أمريكياً، نُفّذت من خلال 12 صفقة.كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و692 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و723 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:35ت م0138