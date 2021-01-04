سياسي / تقرير فلسطيني : 43 شهيداً و1650 مصاباً و4600 معتقل خلال 2020
الاثنين 1442/5/20 هـ الموافق 2021/01/04 م واس
رام الله 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واس
أصدر مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لدائرة العمل والتخطيط في منظمة التحرير الفلسطينية تقريره السنوي حول أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، حيث سجل 43 شهيدا و1650 مصابا، و4600 معتقل، خلال عام 2020.
ورصد المركز في تقريره المطول مجمل انتهاكات الاحتلال كأعداد الشهداء والجرحى والمعتقلين والاستيطان والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وتهويد القدس وغيرها من جرائم الاحتلال خلال عام 2020.
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19:08ت م
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