الخرطوم 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسأعلنت السودان تحفظها على المشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي عُقد اليوم .وأوضحت وزارة الري السودانية في بيان اليوم أنه استنادا على مخرجات الاجتماع الوزاري الثلاثي -الذي عُقد أمس الأحد- تقدّم السودان بطلب لعقد اجتماع ثنائي مع خبراء الاتحاد الأفريقي والمراقبين مساء اليوم نفسه ولم يتلق السودان رداً على طلبه، وبدلاً عن ذلك تسلم السودان دعوة لمواصلة التفاوض الثلاثي المباشر، مما دفع السودان للتحفظ على المشاركة تأكيداً لموقفها الثابت بضرورة إعطاء دور لخبراء الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب الشقّة بين الأطراف الثلاثة .وأكدت السودان تمسكها بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الأفريقي إعمالاً لمبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية على أن يلعب الخبراء دوراً أكثر فعالية في تسهيل التفاوض.// انتهى //19:10ت م0140