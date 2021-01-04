عمّان 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين في قريتين غربي النيجر وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز إدانة واستنكار بلاده الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الوحشي واستهداف المدنيين الأبرياء، وموقف بلاده الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع، وتزعزع الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.وأعرب السفير الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //19:19ت م0143