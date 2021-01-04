الرياض 20 جمادى الأولى 1442 الموافق 4 يناير 2021 واس.نظمت عمادة شؤون الطالبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ, حزمة من البرامج وورش العمل، من خلال برنامج منارة نورة للطالبات المستجدات، والذي نُفّذَ هذا العام بشكل استثنائي عن طريق فصول افتراضية، ونفذت ملتقى الأندية الطلابي الهادف إلى تعريف الطالبات بأندية الجامعة التخصصية والعامة، وأهداف ومنجزات النادي؛ لتشجيع الطالبات على التسجيل.كما نظمت العمادة مسابقة صنع فيديو ضمن مبادرة (y20) لمجموعة شباب السعودية 2020 بتنظيم من منتدى مسك العالمي؛ وذلك بهدف مشاركة الطالبات بصنع فيديو لعدة مسارات تتمثل في المهارات المستقبلية والمواطنة العالمية وتمكين الشباب .وأقامت العمادة خلال الفصل الدراسي الأول دورة مقهى الحوار الوطني (الشباب والمسؤولية) بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني؛ وذلك بهدف توظيف طاقات الشباب في مجالات تخدم الوطن، والتعرف على دور القطاع الحكومي والشركات في دعم المسؤولية الاجتماعية، وإدراك الشباب والشابات ورؤيتهم حول المسؤولية الاجتماعية، ودعم مجالات الإبداع لدى الشباب، وتعزيز ثقة الشباب بأنفسهم.وفي إطار الاهتمام بطالبات المنح ، أُقيمت جلسة حوارية مع طالبات المنح، ضمن برنامج الاحتفاء باليوم العالمي للطلاب الدوليين في الجامعات السعودية، بالتعاون مع نادي الثقافات والشعوب التابع لمعهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها، وقد بلغ عدد الطالبات المشاركات في الجلسة (87) طالبة؛ وذلك بهدف تعميق مشاعر الانتماء لدى طالبات المنح في الجامعة، وتشجيعهن على المساهمات الإيجابية.في المقابل نظم مركز دعم المهارات الطلابية (نجاح) سلسلة من الورش والبرامج التدريبية للفصل الدراسي الأول عبر القاعات الافتراضية، حيث قدم المركز ضمن خطته التدريبية لهذا الفصل حزمة من الورش والبرامج التدريبية والدورات التخصصية في المجال القانوني والصحي الموجهة لطالبات وخريجات الجامعة؛ بهدف تنمية المعارف والمهارات الإبداعية والقيادية لديهن، بما يسهم في تأهيلهن لسوق العمل. كما طرحت عددًا من الورش الفريدة من نوعها في الفترة المسائية، ضمن مبادرة التعليم التنفيذي بالتعاون مع شركة "لينكدإن"السعودية، ومنصة سبل للإرشاد المهني. وقد بلغ عدد المستفيدات لهذا الفصل من البرامج التدريبية ( 34) مستفيدة، بينما بلغ عددالمستفيدات من الورش التدريبية (858) مستفيدة.يُشار إلى أنّ عمادة شؤون الطالبات تسعى بشكل متواصل إلى تهيئة البيئة الجامعية المناسبة للطالبات سعيًا لإبراز مواهبهن، وتنمية خبراتهن العلمية والعملية، وشغل أوقات الفراغ بكل ما يسهم في بنائهن فكريًا وجسديًا ونفسيًا ومهنيًا، وذلك بتوفير كل وسائل الراحة للطالبات داخل الحرم الجامعي مما يساعد على رفع مستوى تحصيلهن العلمي لتخريج طالبات جامعيات متميزات.//انتهى//19:32ت م0145