عمّان 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيرته البلجيكية صوفي ويلمز سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية.وأستعرض الوزيران التحديات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا والإجراءات المتخذة لمواجهتها وخاصة على الاقتصادات صغيرة الحجم، كما بحثا المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لحل أزمات المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار.// انتهى //19:46ت م0149