بريدة 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واسنفذ فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم، برنامج "الأسرة والإجازة", الذي تنفذه الوزارة في جميع مناطق المملكة تزامناً مع بداية إجازة منتصف العام، وذلك لتعزيز قيم الانتماء والمواطنة والأخلاق الحميدة بين أفراد المجتمع.ويشتمل البرنامج على سلسلة من المحاضرات والكلمات التوعوية بعد صلاة المغرب يومياً على مدى أسبوعين، وتتضمن كلمات بعنوان "الآثار الحميدة للاجتماع بالأسرة" و"أضرار السهر وفوائد البكور" و" تذكير الأبناء في المحافظة على المرافق العامة" و"أهمية تنظيم الوقت واغتنامه".وأكد مدير فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم أن البرنامج يجسد عناية الوزارة بأفراد المجتمع خاصة فئة الشباب والفتيات بتوعيتهم وإرشادهم بكل ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة في نفوسهم، وترسيخ مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر - حفظهم الله - وتحذيرهم من الفرق الضالة والجماعات المنحرفة، بما يحقق رسالة الوزارة في خدمة المجتمع ونشر القيم الإسلامية النبيلة والمحافظة على الأسرة التي تمثل أساس المجتمع.// انتهى //20:50ت م0155