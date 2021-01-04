تونس 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 4 يناير 2021 م واسالتقى الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم, المبعوث الخاص للرئيس الغاني أنان كاتو.وأفاد بيان للرئاسة التونسية أن كاتو سلّم خلال اللقاء الرئيس سعيّد رسالة من نظيره الغاني نانا أكوفو.وأضاف المصدر أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها المنظمات الدولية والإقليمية بما يخدم القضايا التي تهم البلدين والقارة الأفريقية.// انتهى //21:05ت م0158