نواكشوط 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 4 يناير 2021 م واسالتقى رئيس الحكومة الموريتانية محمد ولد بلال اليوم، وفداً حكومياً جزائرياً.وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية أن اللقاء بحث علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا والجزائر وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.وأشار وزير الصحة الجزائري عبدالرحمن بن بوزيد في تصريح له عقب اللقاء، أنه جرى خلال اللقاء التطرق إلى موضوعات عدة ،من بينها التعاون في المجال الصحي وتبادل الخبرات بين الفرق الطبية في البلدين وخاصة في مجال مواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19).// انتهى //21:44ت م0169