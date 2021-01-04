حفر الباطن 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واستفقد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم, مهرجان المحافظة للصقور, يرافقه مدير شرطة حفر الباطن العميد فايز الشهراني وأمين المحافظة المهندس خلف العتيبي والمشرف على الشؤون التنموية ماجد بن سعد القريني.وتابع سموه مشاركة بعض المتسابقين في المهرجان الذي تستمر فعالياته حتى الخميس القادم، مشيراً إلى أن العناية التي تجدها هواية الصقارة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - هي تأكيدٌ على أصالة الصقارة واعتبارها جزءًا أصيلاً من الموروث لهذه البلاد وشعبها العريق.وقدم سمو محافظ حفر الباطن الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه للدعم الكبير الذي يقدمانه للمهرجان وللمحافظة في كل الشؤون والمجالات.وبين سموه أنّ العمل في مهرجان حفر الباطن بنسخته الثانية يأتي امتدادًا للنجاحات التي تحققت بالنسخة الأولى، وأساسًا لنسخٍ قادمة أفضل، وذلك للخصوصية التي تمثلها المحافظة للهواية والمهتمين بها.وفي ختام زيارته أشاد سمو الأمير منصور بن محمد بن سعد بما يقدمه نادي الصقور السعودي للمهرجان وما تقدمه اللجان العاملة، مثنياً على كل الجهات الشريكة التي تؤدي دورها على أكمل وجه.// انتهى //21:46ت م0170