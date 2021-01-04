الرياض 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واستصدر السائق السعودي صالح السيف المرحلة الثانية من سباق رالي داكار السعودية 2021، بعد أن حلّ في المركز الأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، في المرحلة التي انطلقت اليوم الإثنين 4 يناير 2021م، من بيشة باتجاه وادي الدواسر، وامتدت لمسافة 685 كيلومترا.وحلّ السيف أولاً محققاً زمناً قدره 05:05:07 متقدماً على الإسباني جيرارد فارس، الذي جاء في المركز الثاني بفارق 01:40+، في حين حقق التشيلي فرانسيسكو لوبيز المركز الثالث، بفارق 02:43+، الذي حافظ على صدارة الفئة بهذه النتيجة.وبهذه النتيجة صعد السيف إلى المركز التاسع في الترتيب العام بفئة المركبات الصحراوية الخفيفة، في ثاني أيام السباق الذي كان قد انطلق يوم أمس من جدة باتجاه بيشة.وعن هذا الإنجاز قال البطل صالح السيف: "الحمد لله، مرحلة اليوم كانت ممتعة على الأرض التي أحبها، والمناطق الرملية التي أفضلها، وبالرغم من النتيجة المميزة، إلا أننا واجهنا بعض الصعوبات والمشكلات، حيث أضعنا ما يقارب ربع الساعة بحثاً عن إحدى النقاط، كما تعرض أحد إطارات المركبة للثقب، الأمر الذي أجبرنا على إنهاء آخر 15 كم من السباق بتلك الكيفية، وكان بالإمكان إنهاء السباق بفارق ربع ساعة عن أقرب المنافسين لولا هذا الأمر، ولكنه مؤشر جيد ولله الحمد، وسنعمل بكل جد لمواصلة التقدم والثبات في المقدمة".وأضاف: "ما زال رالي داكار السعودية 2021 في بدايته، ولكنني راض كل الرضا عن نتيجة اليوم، على الرغم من الأخطاء التي حدثت، وأعد قيادتنا الرشيدة وسمو وزير الرياضة وسمو رئيس الاتحاد وكل السعوديين -بإذن الله-، بأن أعمل جاهداً لمواصلة التفوق ورفع اسم المملكة عاليا بالتتويج بلقب هذا الرالي".// يتبع //21:51ت م0172

أما في فئة السيارات، فقد حقق السائق القطري ناصر العطية المركز الأول، بزمن قدره 04:03:14، متقدماً على السائق الفرنسي ستيفان بيترهانسل، الذي جاء في المركز الثاني بفارق 02:35+، فيما حل متصدر المرحلة الأولى السائق الإسباني كارلوس ساينز في المرتبة الثالثة بفارق 09:17+، في حين صعد السائق السعودي يزيد الراجحي إلى المركز الرابع في الترتيب العام، بعد تسجيله نتيجة مميزة في مرحلة اليوم، بزمن قدره 04:13:38.وفي فئة الدراجات النارية، حقق الدراج الإسباني خوان باريدا المركز الأول، بزمن قدره 04:17:56، متقدما على الدراج الأمريكي ريكي برابيك بفارق 03:55+ والدراج التشيلي بابلو كوينتانيا الذي حلّ ثالثاً بفارق 06:02+.واستمر السائق الروسي ديميتري سوتنيكوف في تقديم النتائج القوية بصدارته لليوم الثاني على التوالي فئة الشاحنات، حيث حقق زمناً قدره 04:37:44 منحه الصدارة في وادي الدواسر، متقدماً على مواطنه إيرات مارديف الذي حلّ ثانياً بفارق 03:17+ والبيلاروسي سياري فيازوفيتش الذي جاء في المركز الثالث بفارق 06:30+.وفي فئة الدراجات النارية الرباعية، حقق الأمريكي بابلو كوبتي زمناً قدره 05:33:50 منحه صدارة الفئة أمام التشيلي جيوفاني إنريكو بفارق 01:03+ والفرنسي أليكساندر جيرو بفارق 03:30+.وتتواصل منافسات رالي داكار السعودية 2021 يوم غدٍ الثلاثاء في مرحلتها الثالثة،التي ستكون في وادي الدواسر، بمسافة إجمالية تبلغ 629 كيلومترا، تتخللها مرحلة خاصة تبلغ 403 كيلومترات، ينطلق فيها المتسابقون محاولين تخطي صعوبات هذه المرحلة، التي تشتمل على الكثير من الطرق الوعرة، قبل الوصول مجددًا إلى مسارات رملية.// انتهى //21:51ت م0173