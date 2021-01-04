الجزائر 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 4 يناير 2021 م واسأدانت الجزائر بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الدموي الذي استهدف منطقتي "تشومبانغو " و"زرومداري" غرب النيجر مخلفاً العديد من القتلى و الجرحى في صفوف المدنيين العُزَّل.وأفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية اليوم، أن الجزائر تتقدم بصادق العزاء والمواساة لعائلات الضحايا وللحكومة والشعب النيجري.وجددت الجزائر التزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى القضاء على الإرهاب.// انتهى //22:14ت م0177