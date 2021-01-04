الرياض 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 04 يناير 2021 م واستأهل الاتحاد السعودي للمباراة النهائية في كأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد فوزه على الشباب السعودي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.وسجل الشباب أولاً عن طريق اللاعب البرتغالي فابيو مارتنيز في الثانية 42، وجاء هدف الاتحاد في الدقيقة 74 عن طريق لاعبه البرازيلي رومارينهو، قبل أن يسجل المهاجم بريجوفيتش هدف الفوز للاتحاد في الدقيقة 92.وينتظر الاتحاد الفائز في مواجهة الرجاء الرياضي المغربي والاسماعيلي المصري التي ستقام في 11 من يناير الجاري.// انتهى //22:27ت م0180