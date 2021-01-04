طرابلس 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 4 يناير 2021 م واسأكد الناطق باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بيتر ستانو، استعداد الاتحاد الأوروبي للمساهمة بكل ما يستطيع من أجل الدفع باتجاه حل سياسي في ليبيا.واطلع ستانو على الأنباء الواردة حول اقتراح قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا بمشاركة دولية.وأشار ستانو بأن دوائر صنع القرار في بروكسل لم تتطلع بعد على اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة، ولكننا قلنا مراراً إننا جاهزون لمضاعفة الجهد من أجل دعم عمل الأمم المتحدة لترسيخ حوار سياسي في ليبيا.وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يعمل ضمن إطار عملية برلين وتحت راية الأمم المتحدة للمساعدة في إيجاد حل للنزاع في ليبيا.وتبرز المساهمة الأوروبية بشكل خاص من خلال عملية «إيريني»، التي أُنشئت بعد مؤتمر برلين، وتعمل على مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة على حظر توريد السلاح إلى ليبيا.// انتهى //23:04ت م0185