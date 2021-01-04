الجزائر 20 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 4 يناير 2021 م واسأجرى رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع نظيره التونسي هشام المشيشي.وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات عن سبل التعاون بين البلدين.كما هنأ جراد خلال الاتصال، رئيس الحكومة التونسية على تولي بلاده رئاسة مجلس الأمن للأمم المتحدة خلال يناير الجاري، كما وجه دعوة للمشيشي لزيارة الجزائر.// انتهى //23:09ت م0186